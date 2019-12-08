شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعداد دراسة استراتيجية لإقامة بنية تحتية وتسهيلات إنتاج على شواطئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه يتم حاليا إعداد دراسة استراتيجية لإقامة بنية تحية وتسهيلات إنتاج البترول علي شواطئ البحر الأحمر لخدمة الاستثمار في قطاع البترول بالبحر الأحمر.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيتم الإعلان خلال شهر ديسمبر الجاري عن نتائج المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف بمنطقة البحر الأحمر، حيث إن تلك المنطقة لم تشهد أي نشاط بترولي من قبل باستثناء منطقة خليج السويس.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد أكدت أنه تم الانتهاء من تقديم عروض الشركات المتقدمة للمزايدة العالمية للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر.

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيتم الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى.

وتستعد منطقة البحر الأحمر لبدء النشاط البترولى من أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج لأول مرة وذلك بعد أن طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول خلال شهر مارس من العام الجارى عن مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالى.. الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2".