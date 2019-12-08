شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مصارف البحرين: مشروعات عربية أوقفت عملها بسبب التقلبات السياسية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار يوسف خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوى والذي يعقد تحت عنوان "انعكاسات التقلبات السياسية ومسار العمل المصرفي"، إلى أن هناك مشاريع أوقفت عملها في الدول العربية بسبب التقلبات السياسية، والتذبذب في سعر الصرف النقدي، مطالبا بضرورة تفعيل جهود التنمية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد مصارف البحرين: مشروعات عربية أوقفت عملها بسبب التقلبات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.