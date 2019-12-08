شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مصارف البحرين: مشروعات عربية أوقفت عملها بسبب التقلبات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد مصارف البحرين، أن التقلبات السياسية تنعكس على العمل المصرفي، مشيرا إلى أن ما مرت به الدول العربية خلال الفترة الماضية من تقلبات سياسية أثر سلبا على عمل المصارف.

وأشار يوسف خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوى والذي يعقد تحت عنوان "انعكاسات التقلبات السياسية ومسار العمل المصرفي"، إلى أن هناك مشاريع أوقفت عملها في الدول العربية بسبب التقلبات السياسية، والتذبذب في سعر الصرف النقدي، مطالبا بضرورة تفعيل جهود التنمية المستدامة.