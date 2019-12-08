شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 60.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 147 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.
وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.50%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.91%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.82%.
وجاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.58%، ثم الرياض نسبة 4.52%، ثم سامبا بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم "تعليم ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.43% ثم استرا الصناعية بنسبة 1.39%، ثم وفرة بنسبة 0.75%.
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