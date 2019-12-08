شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.05% رابحا 161.92 نقطة ليصل إلى مستوى 8067.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.53% خاسرا 100.69 نقطة ليصل إلى مستوى 6478.69 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 60.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 147 شركة، فيما تراجعت 25 شركة. Advertisements وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.50%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.91%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.82%. وجاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.58%، ثم الرياض نسبة 4.52%، ثم سامبا بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم "تعليم ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.43% ثم استرا الصناعية بنسبة 1.39%، ثم وفرة بنسبة 0.75%.

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