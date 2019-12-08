شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة السياحة": 160 باخرة سياحية تعمل على نقل السائحين بين أسوان والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بمحافظة أسوان، أن عدد البواخر النيلية التى تعمل بين مدينتى أسوان والأقصر تبلغ نحو 160 باخرة سياحية.

وأضاف رئيس غرفة السياحة بأسوان، أن هذه البواخر السياحية تنقل مئات السائحين يوميا بين مدينتى الأقصر وأسوان من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء رحلة سياحية مميزة داخل المواقع الأثرية والسياحية فى هاتين المدينتين أقصى جنوب مصر.

وأشار إلى أن معظم السائحين الأجانب يفضلون الرحلات النيلية العائمة فى الانتقال بين الأقصر وأسوان، عن غيرها من الانتقال البرى أو عبر السكة الحديد، نظرا لما تتمتع به هذه الرحلات من برامج سياحية للضيوف الأجانب وكذلك السائحين المصريين، بداية من زيارة المواقع الاثرية والسياحية فى طريق الرحلة علاوة على تنظيم حفلات وعروض فنية للركاب على متن هذه الفنادق العائمة.

وتابع خيرى محمد على، بأن هذه الرحلات تتنوع ما بين 3 ليال و4 أيام، و4 ليال و5 أيام، فى حالة الانتقال ما بين الأقصر وأسوان، وهناك ما يسمى ب"الرحلات الطويلة" التى تستغرق نحو 15 يوما وتنطلق من أسوان حتى الجيزة او العكس.