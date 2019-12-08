شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحا 25.620 نقطة ليصل إلى مستوى 6063.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% رابحاً 38.290 نقطة ليصل إلى مستوى 6694.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسراً 0.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4822.50 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 202.6 مليون سهم بقيمة 30.5 مليون دينار كويتى عبر 6585 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.48%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%.
وجاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.77%، تلاه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 12.43%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.20% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 9.74%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 9.63%.
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