شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، وسط صعود قطاعى النفط والغاز والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحا 25.620 نقطة ليصل إلى مستوى 6063.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% رابحاً 38.290 نقطة ليصل إلى مستوى 6694.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسراً 0.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4822.50 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 202.6 مليون سهم بقيمة 30.5 مليون دينار كويتى عبر 6585 صفقة.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.48%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.77%، تلاه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 12.43%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.20% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 9.74%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 9.63%.