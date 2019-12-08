شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحا 16.42 نقطة ليصل إلى مستوى 2711.13 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 148.3 مليون سهم محققة ما قيمته 125.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1958 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 21 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.80%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 10.40%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.34%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.01%.