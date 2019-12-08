الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحا 16.42 نقطة ليصل إلى مستوى 2711.13 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع العقارات.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 148.3 مليون سهم محققة ما قيمته 125.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1958 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 21 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

 

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.80%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 10.40%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.34%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.01%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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