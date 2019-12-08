شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبيان للبتروكيماويات" تكتتب بقيمة 8.6 مليون دينار في "أرامكو السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات عن قيامها بالاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، حيث تم تخصيص عدد 3.326 مليون سهم، بقيمة 106.443 مليون ريال سعودي، بما يُعادل 8.6 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وهو ما سينعكس على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة- المنسوبة لمساهمي الشركة الأم- قد ارتفعت بنسبة 58% خلال الربع الأول المنتهي في 31 يوليو من العام الجاري، ، لتصل إلى 2.2 مليون دينار مقارنة بربح قدره 1.40 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.