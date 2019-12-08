شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بوبيان الكويتي تتوصل لاتفاق للاستحواذ على بنك "لندن والشرق الأوسط" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك بوبيان عن توصل مجلس إدارته لاتفاق مع إدارة بنك لندن والشرق الأوسط، بشأن شروط العرض النقدي المقدم من بنك بوبيان، لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة، التي سيتم إصدارها لبنك لندن والشرق الأوسط.

وقال البنك، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الأحد، بأن الأسهم التي سيتم إصدارها ستكون في حدود 158 مليون دولار، وذلك بخلاف الأسهم المملوكة حالياً من بنك بوبيان وشركته التابعة والتي تبلغ 27.91% من الأسهم المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط وأسهم الخزينة.

وبحسب البيان، سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ عن طريق استحواذ تعاقدي بموجب القانون المعتمد في المملكة المتحدة بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج، ووفقاً لقواعد الاستحواذ المنصوص عليها في أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية.

ومن المتوقع نشر وثيقة العرض، التي تحتوي على الشروط الكاملة للعرض ومعلومات حول إجراءات القبول، إلى جانب نموذج القبول، في غضون 21 يوماً من هذا الإعلان.

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هذا وقد حصل بنك بوبيان، بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، على تعهدات غير قابلة للإلغاء من بعض مساهمي بنك لندن والشرق الأوسط بقبول العرض، فيما يتعلق بما مجموعه 24.492 مليون سهم، تُمثل حوالي 13.21% من أسهم بنك لندن الشرق الأوسط المحدودة.

وأعلن بنك بوبيان مؤخراً عن حصوله، على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأفاد البنك، في بيان لبورصة "الكويت"، بحصوله أيضاً على موافقة المركزي على طرح الإصدار الأول منه بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وكانت أرباح بنك بوبيان قد ارتفعت 12.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 16.36 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2% مُسجلة 45.23 مليون دينار كويتي.