شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المراكز العربية" تُوصي بتوزيع 0.9 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المراكز العربية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019 من العام المالي 2020، بقيمة 427.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 475 مليون سهم، بما يُعادل 0.90 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 9%.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم حتى تاريخ 16 ديسمبر الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 30 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 227 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي، مُقابل صافي ربح بلغ 81 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح بنسبة 180.4% إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 14.2 مليون ريال سعودي، مدفوعة بتنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة، حيث ساهمت التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءً.