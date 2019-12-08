شكرا لقرائتكم خبر عن منح شهادة الأيزو العالمية للمرة الثانية لمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس خالد شاهين: قامت اللجنة بالمرور على الإدارات المعنية بجهاز المدينة، ومنها (مركز خدمة المواطنين – المخازن - الحركة) وعدد من الإدارات الأخرى.
وأشاد أعضاء اللجنة بأداء مركز خدمة المواطنين بالجهاز، وأحقية الإدارة في الترشح لنيل شهادة "الأيزو" رقم (9001).
وأضاف رئيس الجهاز، أن أعضاء اللجنة أثنوا على جوده تطبيق المواصفات العالمية بعدة إدارات، وأوصوا بتجديد منح الشهادة لجهاز المدينة بعد استكمال بعض الإجراءات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على الريادة والجودة العالمية في تنفيذ المشروعات وإدارتها، وكذا التعامل مع المواطنين.
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