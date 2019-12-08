الاقتصاد

منح شهادة الأيزو العالمية للمرة الثانية لمدينة العاشر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لجنة من الشركة المانحة لشهادة الجودة العالمية "الأيزو" رقم  45001، لمراجعة إجراءات منح الشهادة للمرة الثانية على التوالي، بعد التأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات "الأيزو"، وذلك بحضور مسئولي الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي جهاز المدينة.

 

وقال المهندس خالد شاهين: قامت اللجنة بالمرور على الإدارات المعنية بجهاز المدينة، ومنها (مركز خدمة المواطنين – المخازن - الحركة) وعدد من الإدارات الأخرى.

 

وأشاد أعضاء اللجنة بأداء مركز خدمة المواطنين بالجهاز، وأحقية الإدارة في الترشح لنيل شهادة "الأيزو" رقم (9001).

 

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وأضاف رئيس الجهاز، أن أعضاء اللجنة أثنوا على جوده تطبيق المواصفات  العالمية بعدة إدارات، وأوصوا بتجديد منح الشهادة لجهاز المدينة بعد استكمال بعض الإجراءات.

 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على الريادة والجودة العالمية في تنفيذ المشروعات وإدارتها، وكذا التعامل مع المواطنين.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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