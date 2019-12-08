شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات والمخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم شنُ حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والإعلانات المخالفة، شملت مناطق (الأحياء 10 و 11 - محور الكفراوي)، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وأمن الجهاز، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: تم شن حملة بمنطقة جنوب الأحياء، أسفرت عن ضبط عدد من مركبات "التوك توك" المخالفة، لمنع سيرها داخل المدينة، وإحلال السيارات"الفان" بديلا عنها، وتم التحفظ على عدد من المركبات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، كما تم شن حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة، ومنطقة أبوالوفا، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وأمن الجهاز، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

ووجه رئيس الجهاز باستمرار الحملات لتشمل المدينة بأكملها، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين وستتم إزالة أية تعدٍ أو مخالفة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أية مخالفة أو تعدٍ، تنفيذا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بأنحاء المدينة كافة.