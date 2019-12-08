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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم الأحد 8-12-2019، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 16.06جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا الأسعار التالية: الدولار سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.07 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.06 جنيه للشراء. 16.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 16.06 جنيه للشراء. 16.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.07 جنيه للشراء. 16.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.08 جنيه للشراء. Advertisements 16.18 جنيه للبيع. الدولار سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.07 جنيه للشراء. 16.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.06 جنيه للشراء. 16.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 16.08 جنيه للشراء. 16.18 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك قناة السويس سعر الدولار فى بنك قناة السويس 16.08 جنيه للشراء. 16.18 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى 16.06 جنيه للشراء. 16.16 جنيه للبيع.

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