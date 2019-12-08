شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 0.5% فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استوردت الصين 45.74 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر بارتفاع 0.5 بالمئة من 45.51 مليون طن في الشهر السابق وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين. وزادت واردات المنتجات النفطية 8.1 بالمئة إلى 2.40 مليون طن بينما ارتفعت صادراتها 46.1 بالمئة إلى 7.31 مليون طن.

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