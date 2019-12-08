شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليستفيد من الدعم الإيجابي عقب استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 34.311 نقطة، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 7,924.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,084.89.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,739.00 ومستوى المقاومة 8,000.00.