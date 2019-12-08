شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم العربي الوطني (1080) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر مهاجمته بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 27.00، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويبدو أن السهم بحاجة لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 27.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي والمحوري 28.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 27.50.
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