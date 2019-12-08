شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زين السعودية (7030) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي هذا الانخفاض وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -0.06 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.50، طيلة ثبات مستوى المقاومة 11.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 ومستوى المقاومة 11.50.