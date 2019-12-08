أسمنت ينبع يحلق عالياً – تحليل صباحي – 08-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت ينبع (3060) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.40% بما يعادل 0.90 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 39.52، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.00 ومستوى المقاومة 39.52.
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