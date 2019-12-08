شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك يتخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت تبوك (3090) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.85% بما يعادل 0.54 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع مواصل ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.26، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.48.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.00.
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