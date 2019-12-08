شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهاجم مرة أخرى خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأهلي (1180) الارتفاع في آخر جلساته، ليهاجم من جديد مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، متسلحاً هذه المرة بالمزيد من الضغوط الإيجابية، فمؤشرات القوة النسبية وصلت لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي، وفي ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 0.90 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 46.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.90 ومستوى المقاومة 48.00.