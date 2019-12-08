أمانة للتأمين يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 08-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، يواصل السهم تداولاته حول محور مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.67% بما يعادل 0.28 نقطة، ولكن بالرغم من ذلك يتحرك السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.88، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.12.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.12 ومستوى المقاومة 11.88.
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