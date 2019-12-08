شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحري (4030) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -0.30 نقطة، في ظل محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، ليصل إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

Advertisements

مازالت توقعاتنا تشير إلى ترجيح كفة سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 31.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 32.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 32.50.