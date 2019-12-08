شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يصل لسقف قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، ليصل السهم بارتفاعه الأخير لاختبار مقاومة سقف تلك القناة السعرية الصاعدة التي تحد تداولاته السابقة على المدى البعيد، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.15% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل الدعم الإيجابي المتواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتداد السهم بصورة تصحيحية انخفاضاً خلال تداولاته القادمة، ليستهدف الاستناد لمستوى الدعم 10.20، طيلة ثبات المقاومة 10.62. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.20 ومستوى المقاومة 10.80.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت حائل يصل لسقف قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 08-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.