شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يتخلص من ضغوطه السلبية دفعة واحدة – تحليل صباحي – 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم وفرة (2100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 0.26 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.50.
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