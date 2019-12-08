شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوقع استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت في وقت قريب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع وزير الطاقة السعودية، الأمير عبدالعزير بن سلمان، أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وأكد الأمير أن استئناف الإنتاج بالمنطقة المشتركة لن يؤثر على تعهدات البلدين فيما يتعلق بتخفيضات "أوبك+"، بحسب وكالة رويترز.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة النفطيين الواقعين في ما يعرف بالمنطقة المقسومة قبل أكثر من أربعة أعوام وهو ما يخفض إمدادات تبلغ حوالي 500 ألف برميل.

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وجاء ذلك على خلفية ترؤس وزير الطاقة السعودي لاجتماع منظمة "أوبك" مع المنتجين من خارجها في فيينا، يوم الجمعة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم الجمعة متخلية عن الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك عقب اتفاق منظمة "أوبك" مع المنتجين المستقلين على تعميق خفض الإنتاج.

وكشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن أن "أوبك" توصلت إلى اتفاق مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا على خفض إضافي بنحو 500 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار القادم.

ولم تكن تلك التصريحات الأولى عن هذه الحقول المشتركة بين البلدين حيث قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فى مقابلة تليفزيونية أجريت في أكتوبر عام 2018، إنه يقترب من التوصل لاتفاق مع الكويت بشأن استئناف إنتاج حقلين مملوكين ، يمكنهما إنتاج نصف مليون برميل يوميا ،يقع حقلي الخفجي والوفرة فى منطقة محايدة ، وهي جزء من حدود البلدين لم يتم تحديدهما منذ قرن تقريبا.