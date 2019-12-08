شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات العقار التجاري بالكويت تهبط بأكبر وتيرة شهرية منذ أغسطس 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت المبيعات العقارية بدولة الكويت إلى 211 مليون دينار كويتي بنسبة 31% في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق له.

ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض ملحوظ في القطاع التجاري، حيث انخفضت وتيرة مبيعاته الشهرية إلى أقل مستوى منذ أغسطس 2010، في حين حقق قطاعي الاستثمار والسكني مبيعات معقولة، بحسب تقرير أصدرته وحدة الأبحاث لبنك الكويت الوطني واطلعت عليه "أخبار اليوم".

وجاء الانخفاض في أعقاب تحقيق أداء قوي في الربع الثالث، حيث بلغت قيمة مبيعاته 825 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 2.8% مقارنة بالربع السابق ولكن بانخفاض طفيف قدره 0.8% مقارنة بالعام السابق.

وخلال الفترة واصل القطاع السكني تسجيل مكاسب قوية مقارنة بالعام السابق، بينما استمرت أسعار القطاع الاستثماري في التراجع على أساس سنوي بسبب فائض المعروض من الشقق وتراجع معدل الطلب.

فيما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري إلى 107 مليون دينار كويتي، بواقع 17% في شهر أكتوبر الماضي بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2019 وبنحو 9% مقارنة بالعام السابق، بحسب التقرير.

ويدعم هذا النمو صفقات كبرى للمباني بشكل استثنائي، بالإضافة إلى ارتفاع بواقع 4% مقارنة بالشهر السابق في أسعار المباني.

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وبلغ إجمالي صفقات المباني وحدها حوالي 100 مليون دينار كويتي، جاء 34 مليون دينار منها من عقارين بمساحة 6 آلاف متر مربع في المهبولة.

ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق القطاع الاستثماري لمبيعات ضعيفة نسبيا في الربع الثالث بلغت 270 مليون دينار كويتي حيث انخفضت بواقع 16% مقارنة بالربع السابق و32% على أساس سنوي، بحسب التقرير.

ويتوقع التقرير، استمرار تراجع الأسعار بشكل طفيف في هذا القطاع حتى تتقلص الفجوة بين ضعف وتيرة الطلب وفائض المعروض، حيث إن السوق لم يستوعب بعد العدد الكبير نسبيا من الشقق الشاغرة.

ويرجع ضعف القطاع الاستثماري جزئيا إلى تباطؤ نمو الوافدين، والتي يشكل محركا رئيسيا للطلب على الشقق، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مساحات التأجير المتاحة من خلال المنازل التي تم بنائها حديثا على شاكلة الشقق في المناطق السكنية التي تم تطويرها مؤخرا، بحسب التقرير.

وشهدت مبيعات القطاع التجاري تراجعا في أكتوبر الماضي لأدنى مستوياتها منذ أغسطس2010 لتبلغ 400 ألف دينار كويتي، أي أقل بكثير من المتوسط الشهري لعام 2019 (يناير-سبتمبر) البالغ 52 مليون دينار كويتي.

وأرجع التقرير ذلك انخفاض المبيعات إلى تراجع ملحوظ بواقع 79% في الصفقات إلى مستوى 8 صفقات، بما يتماشى مع المستوى التاريخي، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في متوسط حجم الصفقة إلى47 ألف دينار كويتي، مما يشير إلى غياب صفقات كبرى تتضمن أراضي ومجمعات.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع النشاط التجاري الملحوظ في الربعين الثاني والثالث يرجع إلى عرض مساحات كبيرة في العقارات التجارية الكبرى التي تم تطويرها حديثا في جنوب الكويت والتي استوعبتها السوق على خلفية التراجع الملحوظ في الصفقات في أكتوبر الماضي.