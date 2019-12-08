شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تشهد اجتماعات محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد وكلاء وزارات المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعهم الأول في مدينة الرياض، وذلك تحت رئاسة المملكة السعودية لمجموعة العشرين لعام 2020.
وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة ستسلط الضوء على النهج الذي سوف تتبعه المملكة لتحقيق التقدم في موضوع رئاستها لمجموعة العشرين وهو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء أعمال الاجتماع لمناقشة أولويات المسار المالي برئاسة كل من مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.
وأكد وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك في وقت سابق أن المملكة تقود العالم من خلال قمة مجموعة العشرين بعد نجاحاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق برامج رؤيتها 2030 ، وذلك لتحقيق أهداف مجموعة قمة العشرين .
وبدأت السعودية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019م رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من العام 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020م.
ومن المقرر أن يجتمع وكلاء وزارات المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين مجددا في فبراير المقبل لمواصلة مناقشاتهم تحضيرا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المقرر عقده في مدينة الرياض خلال يومي 22 و23 فبراير 2020.
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