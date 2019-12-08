شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يؤكد إمكانية قيام بلاده بخفض طوعي بـ 400 ألف برميل يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الطاقة السعودي، أنه إضافة إلى التخفيض الأخير الذي التزمت به السعودية بـ 167 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط هناك 400 ألف برميل يومياً إضافية طوعية يمكن تخفيضها، وهي مربوطة بمدى التزام الدول الأعضاء بالتخفيضات الخاصة بها.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في حديث مع " قناة العربية" أن تعميق تخفيض الإنتاج يأتي لامتصاص الفائض في المخزونات وللحفاظ على استقرار الأسعار.

ووصف قرار الخفض الإضافي لإنتاج النفط بأنه، يعالج أية احتمال للمخاطرة، وهو كافٍ لاستقرار السوق.

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ويقول الأمير: حددنا اجتماعا استثنائيا في بداية شهر مارس المقبل، حتى لا نترك فراغاً بين انتهاء الاتفاق الحالي وبدء أي اتفاق جديد في المستقبل.

وأشار إلى تعدد تقديرات نمو الطلب على النفط من جهة لأخرى، إلا أنه وبوجه عام فإن المتوقع للسنة المقبلة أن تكون زيادة النمو بوتيرة أقل من الأعوام السابقة.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم الجمعة متخلية عن الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك عقب اتفاق منظمة "أوبك" مع المنتجين المستقلين على تعميق خفض الإنتاج.

وكشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن أن "أوبك" توصلت إلى اتفاق مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا على خفض إضافي بنحو 500 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس القادم.