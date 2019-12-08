شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 0.5% والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الصين واردات من النفط الخام بقيمة 45.74 مليون طن في نوفمبر بارتفاع 0.5 بالمئة من 45.51 مليون طن في الشهر السابق وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وزادت واردات المنتجات النفطية 8.1 بالمئة إلى 2.40 مليون طن بينما ارتفعت صادراتها 46.1 بالمئة إلى 7.31 مليون طن.