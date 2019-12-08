شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية : 2 مليار جنيه استثمارات خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن إجمالي الاستثمارات فى شركات القابضة المعدنية ، بلغت 2 مليار جنيه بداية من العام المالى 2014-2015، حتى العام المالى 2018-2019 .

أضاف نافع فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، إنه تم ضخ استثمارات فى 14 شركة تابعة خلال الفترة الماضية والحالية ،حتى تتمكن من مواكبة التطور وتحديث الآلات ،وأيضا التحديث المستمر والصيانة، بما يضمن زيادة قدرتها التنافسية .

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وأشار مدحت نافع، أن أكبر شركة ضخت استثمارات، هى شركة مصر للألومنيوم، ضخت نحو 1.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية ،وهو ما انعس على انتاجية الشركة وعلى زيادة تنافسيتها وصادراتها، لافتا أن الشركة الثانية التى تم ضخ استثمارات فيها ،هى شركة الحديد والصلب ،وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة فيها نحو 244 مليون جنيه ، مؤكدا أنه لا يتم حاليا صرف جنيه ، إلا فى مكانه الصحيح ،وحتى نضمن وجود مردود استثمارى له".