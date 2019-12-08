فائض تجارة الصين مع أمريكا فى نوفمبر 24.60 مليار دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات جمارك صينية اليوم الأحد، أن الفائض التجارى لبكين مع الولايات المتحدة بلغ فى نوفمبر 24.60 مليار دولار، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليار دولار.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 272.5 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات جمارك صينية.

وقالت الجمارك إن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة نزل 15.2 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019، مع تراجع الصادرات 12.5 بالمئة وهبوط الواردات 23.3 بالمئة. لكن الجمارك لم تعلن التغيرات بالنسبة المئوية في التجارة الثنائية للصين مع الولايات المتحدة لشهر نوفمبر.