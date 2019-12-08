شكرا لقرائتكم خبر عن 747 مليون جنيه صادرات شركة الحديد والصلب فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الرسمية لشركة الحديد والصلب ، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن اجمالى صادرات الشركة فى الفترة من العام المالى 2014-2015 ، حتى العام المالى 2018-2019 بلغت نحو 747 مليون جنيه .
وبحسب البيانات فإن صادرات الشركة تراجعت بشكل كبير العام المالى الماضى ، لتصل فقط الى 8.1 مليون جنيه، مقارنة ب 158.4 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 وسط تراجع كبير.
وعانت الشركة العامين الأخيرين من نقص كميات فحم الكوك ومن ارتفاع التكلفة نتيجة تقادم الآلات ،مما افقدها العديد من الأسواق الخارجية ،فى ظل ارتفاع المنافسة العالمية ،مما كان يجبر الشركة على بيع بعض المنتجات بأقل من سعر تكلفتها.
وبحسب البيانات، فإن أعلى قيمة صادرات للشركة سنويا تحققت العام المالى 2016-2017 ،حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 291 مليون جنيه ، مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 117.1 مليون جنيه العام المالى 2015-2016 ، كما حققت الشركة صادرات بقيمة 172.3 مليون جنيه العام المالى 2014-2015.
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