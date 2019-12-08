شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التزامات الموظف العام لمنع تضارب المصالح وفقا للقانون 106 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة مدونة السلوك الوظيفى التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الجهاز الإداري للدولة في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة شفافة وعادلة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري للدولة وذلك لتحسين صورة الجهات الحكومية لدى المواطنين.

تتضمن المدونة عددًا من التعهدات التي يلتزم بها الموظف العام لمنع تضارب المصالح أثناء ممارسته عمله داخل المؤسسة وفقا للقانون 106 بشأن تعارض المصالح لعام 2013 :-