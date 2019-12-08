شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 6655 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، ومازال مؤشر استوكاستيك يتداول في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6550 نقطة كمستوى اول ثم 6300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6800 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,643 بينما مستوى المقاومة هو 6,664 نقطة