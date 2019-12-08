شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 10358 نقطة، متجاوزا بذلك السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” لذلك نتوقع مزيدا الارتفاع لمستوى المقاومة 10450 نقطة كمستوى اول ثم 10650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,282 بينما مستوى المقاومة هو 10,407 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 08-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.