شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 10358 نقطة، متجاوزا بذلك السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” لذلك نتوقع مزيدا الارتفاع لمستوى المقاومة 10450 نقطة كمستوى اول ثم 10650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,282 بينما مستوى المقاومة هو 10,407 نقطة