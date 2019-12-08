شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أغلق عند مستوى 38٫10 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس تشاؤم المتداولين خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 41 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 36 فلس كمستوى اول ثم 31 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 36.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 39.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط