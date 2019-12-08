شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 81 فلس نهاية تداولات الخميس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح خلال الايام والأسابيع القادمة للوصول لمستوى 76 فلس كمستوى اول ثم 72 فلس كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 85 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 77.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 82.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط