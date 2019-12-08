شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 81 فلس نهاية تداولات الخميس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح خلال الايام والأسابيع القادمة للوصول لمستوى 76 فلس كمستوى اول ثم 72 فلس كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 85 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 77.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 82.3 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 08-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.