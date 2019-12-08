شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق الخميس عند مستوى 63 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 62٫20 فلس، مقتربا بذلك من مستوى مقاومته الحالي عند 64 فلس، حيث يقابل متوسطة المتحرك لـ 200 يوم، مما قد يدفع به لمستوى الدعم الحالي عند 61 فلس كمستوى اول ثم 58٫80 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 65 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 61٫8 وبين مستوى المقاومة هو 63٫90 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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