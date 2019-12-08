شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الأمان للاستثمار (ALAMAN) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير حيث أغلق الخميس الماضي عند مستوى 56٫80 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ بداية شهر مايو من العام الحالي، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستويا قد تصل الى 62 فلس كمستوى اول ثم 65 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 52 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 55 وبين مستوى المقاومة هو 60 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد