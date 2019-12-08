شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 48 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية شهر يوليو من العام الحالي، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 46 فلس وبين مستوى المقاومة هو 50 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط