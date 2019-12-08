شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 775 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 780 فلس، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 750 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 790 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 765 فلس وبين مستوى المقاومة هو 779 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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