شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ)يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 96٫90 فلس، ملامسا بذلك مستوى مقاومته الحالي عند 98 فلس، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لأسفل لمستوى 88 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 93.4 وبين مستوى المقاومة هو 101.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد