شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK)يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 268 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري الذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر اكتوبر الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 284 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 260 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 264.0 وبين مستوى المقاومة هو 272.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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