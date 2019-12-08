شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 2٫07 ريال، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 2٫15 ريال، في ظل ارتفاع كبير لكمية التداول هو الاعلى في شهر، مما يعد اشارة سلبية نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم 1٫90 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫25 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.02 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.10 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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