شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 08-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 15٫25 ريال، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يعد اشارة ايجابية، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان نتحرك لآعلى لمستوى المقاومة 15٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.10 وبين مستوى المقاومة هو 15.49 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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