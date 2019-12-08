شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل غير متوقع.. صادرات الصين تنخفض والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت صادرات الصين بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر مع تراجع الطلب العالمي، بينما انتعشت الواردات، فيما لا يزال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أمرا بعيد المنال عن المفاوضين على ما يبدو.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن إدارة الجمارك الصينية اليوم الأحد أن صادرات الصين المقومة بالدولار انخفضت بنسبة 1ر1 بالمئة خلال نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3ر0 بالمئة.

وأضافت أن ذلك تسبب في فائض تجاري قدره 73ر38 مليار دولار لهذا الشهر.