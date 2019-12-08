شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة روجت لـ 87 حدثا سياحيا فى مصر فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة ، أنها حرصت على دعم المهرجانات السينمائية التى تقام على أرض مصر لما لها من عائد كبير على الترويج للسياحة المصرية، ومنها مهرجان الجونة فى دورته الثانية والثالثة، إلى جانب دعم ورعاية مهرجان القاهرة السينمائى بشكل مستمر.

وأشارت الوزارة ، إلى أن دعم الأحداث والمؤتمرات يأتى فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تقوم بتنفيذه، لافته إلى أن هيئة تنشيط السياحة وضعت أجندة سنوية للأحداث التى تدعم قطاع السياحة، وتضمنت الأجندة الاحداث الدولية والمهرجانات، وشملت الأجندة نحو 87 حدثا سياحيا على مدار العام منها 21 مؤتمرا دوليا و66 حدثا محليا تتنوع فى المجال بين الثقافية والرياضية والدينية والمهنية.

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ونشرت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر تغريدة عن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى من خلال فيديو، وقالت "جمعنالكم كل الابتسامات والحب من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الحادية والأربعين حيث تألق النجوم من جميع أنحاء العالم تحت سماء مصر".

ويأتى هذا فى إطار تنويع الوزارة وتحديثها للأليات التسويق لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية فى مصر، خاصة مع تنامى دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم أليات الترويج الجديدة على مستوى العالم، وأكدت الوزارة أنها تعمل على التركيز على هذه المنصات الرقمية الهامة التى اصبحت لغة العصر نظرا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.