شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر :انخفاض استهلاك البوتاجاز 6% خلال الـ 6 أشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول عن انخفاض معدلات استهلاك البوتاجاز خلال الـ 6 أشهر الماضية بنحو 6% ، موضحة أن هذا الانخفاض جاء كنتيجة لخطة وزارة البترول فى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى المنازل والمحال التجارية وايضا كنتيجة لترشيد الاستهلاك خاصة بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية.

وكانت تقارير صادرة عن قطاع البترول، أشارت إلى أن حجم إنتاج البوتاجاز بلغ 1.218 مليون طن خلال العام المالى 2018-2019 بمتوسط إنتاج يومى حوالى 3337 طنا.

وتهدف سياسة وزارة البترول ، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز، حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية .