شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 8 حتى 12 ديسمبر الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لكل من سبكيم العالمية، أسمنت تبوك، السعودي الفرنسي، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من البابطين، التموين، أسواق العثيم، وذلك فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من شركة وقت اللياقة، غازكو.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الأحد، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وتبدأ شركة البابطين للطاقة والاتصالات، يوم الأحد، توزيع الأرباح المسنحقة عن فترة التسعة أشهر من عام 2019 المنتهي في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% للسهم الواحد.

ويستحق، الأحد، توزيع أرباح شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن الربع الثالث من العام 2019، بقيمة 26.029 مليون ريال، بواقع 0.4969 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.97%.

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وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت تبوك، الإثنين، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

كذلك يستحق، الإثنين، توزيع أرباح شركة الغاز والتصنيع الأخلية، غازكو، عن الربع الرابع للعام المالي 2019 بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 4.25%، بالإضافة إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

ويستحق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين، عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 123 مليون ريال، بما يعادل 1.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المُقرر أن تُدرج أرامكو السعودية بالسوق السعودية "تداول"، يوم الأربعاء، بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%

وتبدأ شركة أسواق عبد الله العثيم، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 135 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.