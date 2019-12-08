شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مجموعة ياسمين انتيريرز الحصرية في مفروشات الرقيب والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت مفروشات الرقيب إلى أن المجموعة لاقت إعجاب جميع الحاضرين، مؤكدة أن المجموعة الحصرية للمهندسة ياسمين السديس متاحة للطلب ولمدة محدودة من خلال معرض مفروشات الرقيب بالرياض.
وأضافت مفروشات الرقيب: إن هذه الخطوة تعتبر بداية لانطلاق برنامج (AlRugaib Furniture Designer Collaboration) والذي يهدف إلى التعاون مع المصممين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ وذلك لتسليط الضوء على الحس الإبداعي وابتكار تصاميم تتناسب مع ذوق الشريحة التي تبحث دائما عن الجديد والمختلف في عالم الأثاث والتصميم.
والجدير بالذكر أن المهندسة ياسمين السديس تعتبر واحدة من أبرز المصممين الداخليين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في مجال التصميم الداخلي من جامعة ساوثهمبتون في المملكة المتحدة.
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