الاقتصاد

إطلاق مجموعة ياسمين انتيريرز الحصرية في مفروشات الرقيب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مجموعة ياسمين انتيريرز الحصرية في مفروشات الرقيب والان نبدء بالتفاصيل

تشرفت مفروشات الرقيب بالتعاون مع المهندسة ياسمين السديس بإطلاق أول مجموعة حصرية من القطع المفضلة لديها، وجاء ذلك خلال حفل تدشين مجموعة المهندسة ياسمين السديس المقام في معرض مفروشات الرقيب بمدينة الرياض، وقد شهد حفل التدشين حضورا كبيرا وتوافد المدعوون من المصممين الداخليين والمهندسين المعماريين والإعلاميين وأبرز رجال الأعمال بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بمجال الديكور والتصميم.

وأشارت مفروشات الرقيب إلى أن المجموعة لاقت إعجاب جميع الحاضرين، مؤكدة أن المجموعة الحصرية للمهندسة ياسمين السديس متاحة للطلب ولمدة محدودة من خلال معرض مفروشات الرقيب بالرياض.

وأضافت مفروشات الرقيب: إن هذه الخطوة تعتبر بداية لانطلاق برنامج (AlRugaib Furniture Designer Collaboration) والذي يهدف إلى التعاون مع المصممين من داخل المملكة العربية وخارجها؛ وذلك لتسليط الضوء على الحس الإبداعي وابتكار تصاميم تتناسب مع ذوق الشريحة التي تبحث دائما عن الجديد والمختلف في عالم الأثاث والتصميم.

والجدير بالذكر أن المهندسة ياسمين السديس تعتبر واحدة من أبرز المصممين الداخليين في المملكة العربية السعودية ودول ، وهي حاصلة على درجة الماجستير في مجال التصميم الداخلي من جامعة ساوثهمبتون في المملكة المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مجموعة ياسمين انتيريرز الحصرية في مفروشات الرقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا