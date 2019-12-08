شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي شريك المسؤولية المجتمعية في منتدى الإعلام السعودي والان نبدء بالتفاصيل
بسمة الجوهري نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي، أشارت إلى أن دعم وشراكة البنك الأهلي الإستراتيجية لهذا المنتدى تأتي في إطار دعمه لشريحة الشباب من رواد ورائدات الأعمال، كما أن للبنك الأهلي دورا رياديا في تقديم مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى ما يقدمه من برامج مدروسة وما يتبناه من مبادرات تساعد على النهوض بالمجتمع وبالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت «إن الإعلام يعد أحد الركائز المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الوعي والمساعدة على إحداث التغيير الإيجابي، الأمر الذي يحفز على تكاتف كل القطاعات للقيام بدورها الاجتماعي»، موضحة حرص البنك الأهلي على دعم مثل تلك المبادرات والأحداث التي تساهم بدورها في دعم التنمية. واختتمت حديثها بالقول إن شراكة البنك لهذه المبادرة تتواكب مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» في دعم رواد ورائدات الأعمال.
وحول دور البنك في تمكين الشباب، فقد نجح البنك، عبر برنامج الأهلي لرواد الأعمال، أحد برامجه للمسؤولية المجتمعية «أهالينا»، بتدريب وتأهيل أكثر من 2.843 من رواد ورائدات الأعمال منذ اعتماد المنهج التدريبي المطور للبرنامج في العام 2014م في مختلف مدن وقرى المملكة، والذي يساهم في تمكين الشباب عبر دعم ومساعدة أصحاب الأفكار المميزة في تأسيس مشروع تجاري على أسس صحيحة، من خلال تدريبهم وتقديم الاستشارات اللازمة لهم، وصولا إلى تمكينهم بنهاية البرنامج من إعداد دراسة الجدوى والتي تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم من الجهات التمويلية ضمانا لنجاح واستدامة أعمالهم.
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